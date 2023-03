Os guardiões de sementes da Campina (Idanha-a Nova)

Plantar, colher, multiplicar e guardar algumas sementes para o novo ciclo agrícola é prática ancestral, fundamental para a soberania alimentar. Durante séculos este processo foi feito por agricultores, mas muitas sementes têm vindo a perder-se.

Este património está a ser resgatado pela empresa Sementes Vivas, em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, que preserva da extinção sementes ameaçadas pela concorrência de variedades híbridas e transgénicas, que prejudicam o equilíbrio dos ecossistemas.

A empresa produz, processa e comercializa sementes biológicas e biodinâmicas de alta qualidade, polinização livre de hortícolas, flores, ervas aromáticas, cereais, e adubos verdes.

A terra onde as sementes são testadas, melhoradas, multiplicadas e armazenadas, ficam na Campina, os férteis terrenos nas margens do Ponsul, a região do interior a norte do rio Tejo, no concelho de Idanha-a-Nova.

“Guardar as melhores sementes para voltar a semear, era uma prática antiga que desapareceu dos campos e com ela foram muitas das variedades tradicionais”, conta Paulo Martinho, um dos sócios da Sementes Vivas.