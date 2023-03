Manuel Cargaleiro encontrava Pablo Picasso no talho em Paris. O seu museu em Castelo Branco tem várias peças do artista

Entramos no museu pela porta. A porta que Manuel Cargaleiro encontrou durante as obras do museu albicastrense e que pintou em homenagem ao concelho onde nasceu em 1927. Chamou-lhe A porta da vizinha que eu nunca conheci. “Eu fiz a recuperação do espaço e usei as pedras das casas que havia aqui” conta João Teixeira, arquiteto e diretor executivo da Fundação Manuel Cargaleiro. “Um dia o mestre apareceu com uma porta e fez a porta simbólica de entrada do museu, uma homenagem a Castelo Branco com as 25 freguesias intercaladas com as cores, as formas geométricas, as composições florais que caracterizam a obra”, diz José Vaz. “Mais tarde apareceu uma senhora com a chave da porta que era da tia ou da avó. Está guardada nas reservas”, conta o arquiteto.

Não é preciso chave. São mais que muitas as histórias que João Teixeira e José Vaz contam. Ouviram-nas contadas pelo mestre, nas muitas visitas ao museu que é a casa de uma coleção de cerca de 15 mil peças, entre obras do artista e a sua coleção privada que doou à fundação. Aqui encontram-se trabalhos de mais de 300 artistas, nacionais e estrangeiros, entre cerâmica, pintura, escultura, desenho e têxteis.

“Esta vertente de colecionador é fruto do contacto com outros artistas. É muito comum fazerem trocas”, conta José Vaz, funcionário do museu desde o início, em 2005. “E há trocas que nem lhe digo nem lhe conto. Há uma peça em madeira que é de um artista com quem o mestre vivia em Paris e queria fazer uma exposição em Berlim e não tinha dinheiro para a viagem. Tinha pintado o tampo da mesa onde eles comiam em casa. O mestre deu-lhe o dinheiro para o comboio, ficou com o tampo da mesa”, diz o arquiteto. O artista era René Bertholo, com quem Cargaleiro partilhava casa. A peça foi comprada nos anos 60 e está na reserva do museu.

“Para o mestre, cada a peça tem uma história. E ele tem uma memória que nos consegue sempre surpreender”, aponta José Vaz.