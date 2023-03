Empresas criadas no campus da UBI já movimentam €20 milhões e estão a mudar a Beira Interior

Uma molécula para travar o avanço da doença de Parkinson, robots para atendimento comercial, equipamentos de biotecnologia para treino médico ou sistemas para reaproveitar a água utilizada na indústria têxtil. Estes são alguns dos novos negócios da montanha, que estão a ser incubados por 27 startups na Universidade da Beira Interior (UBI), uma constelação de empresas que representa já €20 milhões de faturação, metade do orçamento da universidade localizada na serra da Estrela. Saúde, medicina, design e engenharia são as áreas destas empresas que resultam de ideias desenvolvidas por alunos formados na UBI, que estão a chegar ao mercado da inovação e à economia do futuro. Mário Raposo, reitor da Universidade da Beira Interior, elenca “27 startups que atuam nas áreas da cosmética, farmacologia, dispositivos médicos, moléculas e têxtil”. É o caso da NeuroSoV, “um spin-off da UBI, instalada na UBImedical, a incubadora de ciências da vida da universidade”. Esta empresa, adianta o reitor, “fatura já €1 milhão e está a registar a primeira patente”. A Ubimedical funciona como “um espaço para articular a ligação entre a Universidade e o mundo empresarial”. Criado para agilizar a transferência de conhecimento na busca de novas tecnologias, “permite às empresas desenvolver a investigação e os testes laboratoriais necessários à efetiva comercialização de novos produtos, gerando valor acrescentado para a economia”, esclarece Mário Raposo.

O reitor destaca uma das empresas, ligadas à saúde que acaba de criar uma “molécula para travar o avanço da doença de Parkinson”. Uma investigação “que está a dar os primeiros passos, mas que mostra o potencial da investigação feita na UBI”. Em todos os cursos da UBI existe “um módulo dedicado à gestão, disciplina transversal que permite gerir as alianças de conhecimento com as empresas e assim chegar ao mercado”, pormenoriza o reitor. É o caso da Follow Inspiration, especializada em novas soluções para o retalho. Luís de Matos, administrador executivo desta empresa e antigo aluno da UBI, revela um dos projetos em curso, “o wiiGo, uma tecnologia que permite aos carrinhos de supermercado seguir os consumidores nas lojas”. A ideia nasceu de um projeto de investigação académica e tem sido financiada pela Portugal Ventures. Atualmente desenvolve soluções para a grande distribuição e o próximo passo é colocar a ideia nos supermercados. O carrinho “permite acompanhar todos os clientes, mas foi pensado para pessoas de mobilidade reduzida”, conta Luís de Matos. A empresa, que se tornou conhecida ao desenvolver o robot que serviu os cafés da Delta durante a WebSummit, “já tem a tecnologia patenteada”.

Focada na distribuição está também a WD Retail que atua em soluções de design de produto e soluções de merchandising. Hugo Nobre, fundador da empresa com mais dois gestores – todos formados na UBI, e administrador executivo, revela que a WD está a trabalhar em “hologramas de comunicação para o ponto de venda”. A empresa desenvolveu ainda ecrãs que já estão presentes nos supermercados para “aproximar a comunicação feita no espaço físico e digital, de forma que o cliente não sinta grandes diferenças entre o modo como faz as compras”. Instalada inicialmente no campus da UBI, a WD requalificou uma fábrica existente no Tortosendo – perto da Covilhã - onde atualmente desenvolve a atividade. Já fatura €2 milhões e emprega 34 pessoas, “entre engenheiros e designers industriais, a grande maioria formada na Covilhã”, diz Hugo Nobre. Outra empresa da constelação dos novos negócios da montanha é a Up Hill, criada por dois médicos formados na UBI e um outro oriundo da Nova Medical e que desenvolveu um software de desemprenho profissional. Fatura €3,5 milhões e está instalada no campus da Ubimedical. O software ajuda ainda os médicos a tomar decisões para cada caso clínico.

Também a Labfit está instalada no campus, “conta com 17 funcionários e desenvolve produtos de cosmética a partir de plantas medicinais e dispositivos médicos”, exemplifica o reitor. Já a BEDEV, que atua na biotecnologia, “desenvolveu um scanner para órgãos do corpo humano que permite o treino médico e simulação da anatomia”, revela Gonçalo Fonseca, fundador da empresa. Mais recente a DeepNeuronic, uma start-up dedicada à inteligência artificial criada por dois doutorandos da UBI, está a desenvolver uma aplicação de visão computacional para gerir câmaras de vigilância com deteção automática, em tempo real, de situações eventualmente perigosas, como acidentes, incêndios e objetos abandonados. A empresa recebeu um financiamento de €1,5 milhões atribuído pela GED Ventures, um fundo de capital de risco. Mário Raposo avalia o volume de negócios desta constelação de empresas em €20 milhões. Diz que algumas acabam por sair para grandes centros urbanos, “mas muitas ficam na região onde dispõem de facilidade de recrutamento”. Com um orçamento de 30,5 milhões de euros a UBI regista “o financiamento por aluno mais baixo do país: 3 600 euros contra 4 200 do custo médio nacional”, afiança o reitor.

