Exposição 50 anos Expresso mostra-se em Portalegre com Conferência sobre sustentabilidade

A exposição “50 anos de Expresso” mostra-se em Portalegre a partir de 23 de fevereiro até 06 de março.

A inauguração da Exposição está marcada para as 12 horas de quinta-feira no na Praça da República seguindo-se a inauguração de uma peça de arte - o banco Expresso – a inaugurar na Biblioteca Municipal.

Nesta exposição, de acesso livre, pode ver algumas das primeiras páginas mais emblemáticas destas cinco décadas de Expresso.

Também neste dia, pelas 15h30, o Expresso promove a conferência “Inovação e Sustentabilidade: territórios com futuro”, que terá lugar no auditório Dr. Francisco Tomatas, no Campus Politécnico de Portalegre.