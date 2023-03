Daniela Melchior: nasceu uma estrela (mais um dos 50 nomes que o Expresso aponta para o futuro)

Conseguir o primeiro papel deve marcar qualquer ator. Ver o filme que protagonizou publicitado em paragens de autocarro de todo o mundo tem de arrepiar. Mas a sensação de saber que foi escolhida para aparecer nos ecrãs durante um evento seguido por 113 milhões de pessoas na televisão só pode ser indescritível. Aconteceu recentemente com Daniela Melchior, quando a Marvel decidiu investir em grande no trailer onde a personagem da atriz portuguesa de 26 anos é vista em “Guardiões da Galáxia Vol. 3” pela primeira vez. Apresentou-a no Super Bowl de 2023, o segundo mais visto de sempre, provando que o capítulo final da trilogia de James Gunn — com estreia agendada para 4 de maio em Portugal — será mesmo um dos grandes títulos do ano, apostado em alavancar os resultados em sala de uma das maiores marcas do entretenimento na atualidade.