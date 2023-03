Ricardo Reis: para lá das expectativas (o perfil de mais um dos nomes para o futuro do país)

Foto Nuno Botelho

Tornou-se “full professor” na Universidade de Columbia, nos EUA, com apenas 29 anos. Ao longo da sua carreira já recebeu alguns dos mais importantes prémios de investigação atribuídos a economistas e é consultor de vários bancos centrais e convidado regular do BCE no seu fórum anual. O perfil de Ricardo Reis é um dos 50 escolhidos pelo Expresso, por representarem o futuro do país - a que juntamos 50 que marcaram os últimos 50 anos

Há uma hora