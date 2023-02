A porta do gabinete na sede da Fundação JMJ (Jornada Mundial da Juventude) está aberta e o ambiente é informal. Atrás da secretária, três fotografias emolduradas: Papa Francisco, o patriarca de Lisboa, cardeal Manuel Clemente e, ao centro, Américo Aguiar no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Quem vê não imagina a sua origem. Nascido em Leça do Balio, Matosinhos, é “o mais novo de sete irmãos” e uma das irmãs tem “um grau de deficiência de 90%”, conta: “Sempre vivemos na queima, no limite.”

