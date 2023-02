No gabinete de Fernando Medina, o sol entra a rodos no dia de frio inverno em que recebe o Expresso. Da sua janela, com varanda para o Tejo, que brilha como prata, vê algumas das obras de que se orgulha como antigo presidente da Câmara de Lisboa: a recuperada Estação Sul e Sueste e o Muro das Namoradeiras, mais além o Terminal de Cruzeiros. A derrota nas autárquicas de 2021 foi pessoal, muito pessoal. Mas se fechou a porta da Câmara da capital, acabou por abrir a janela do Terreiro do Paço, onde o agora ministro das Finanças parece ter encontrado o seu lugar, o fato que lhe serve.

