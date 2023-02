2017 foi um ano de mudança para Salvador Sobral. Depois de anos a lutar por reconhecimento na música, conquistou aquilo que, ao longo de várias décadas, muitos tentaram e não conseguiram: levar Portugal à vitória na Eurovisão. Foi, também, o ano em que viveu a situação de saúde mais delicada da sua vida, tendo sido submetido a um bem-sucedido transplante de coração. Seis anos volvidos, acaba de ser pai de Aïda, a sua primeira filha, prepara-se para editar um novo álbum e assume não ter perdido de vista nem a ambição que tem para a sua carreira nem a vontade de ganhar um Grammy. A partir de Paris, numa conversa com o Expresso sob o olhar atento de Aïda, Salvador Sobral fala sobre a música que aí vem, o Portugal que deseja para a filha e os desafios da paternidade. “Quando vou a programas de televisão, digo sempre para não me maquilharem os olhos, porque as olheiras dão credibilidade ao músico. Agora, também acho que as olheiras dão credibilidade ao pai. São sinal de que está presente.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler