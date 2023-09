O cartaz de 2023 conta com dezasseis artistas de vários estilos e diferentes zonas do país, inclusive da própria cidade . Nenny, The Legendary Tigerman, Jafumega, Rita Rocha, Mimicat, Camané, Soraia Tavares, Milhana, Valter Lobo, Russo, Domingues, Beatbombers, Bianca Barros, S. Pedro, Meestre e Paulo Baixinho irão dar concertos distribuídos pelos três palcos no centro da cidade.