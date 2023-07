"O Elon e o Twitter estão numa posição francamente difícil agora", afirmou Meghan Dhar, antiga responsável de parcerias no Snap e na Meta, a empresa dona do novo concorrente do Twitter, o Threads. Porém, realça: "para sermos justos temos de dizer que já observávamos este declínio nas receitas do Twitter, e no crescimento das receitas, antes de Elon. Houve uma espécie de queda constante".