Estará em exibição em salas de cinema em Lisboa, Leiria, Setúbal, Coimbra, Porto, Almada, Aveiro, Braga, Viseu, Faro, Oeiras e Amadora. O filme será também exibido no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, no Cineclube de Chaves e na Aldeia da Mata, no Crato.