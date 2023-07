O único outro artista vivo a ter conseguido o feito foi Herb Alpert, quando em 1966 teve na tabela os discos "Going Places", "Whipped Cream & Other Delights", "South of the Border" e "The Lonely Bull". Prince, em 2016, após a sua morte, teve cinco álbuns no top 10: "The Very Best of Prince", "Purple Rain", "The Hits/The B-Sides", "Ultimate" e "1999".