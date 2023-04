Recentemente, os D'ZRT juntaram-se também a Simão Correia numa campanha que apela à consignação do IRS para a Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL). Para apelar à doação de 0,5% do IRS e também de medula óssea, a propósito do caso de Simão, lançaram uma versão especial da música 'Herói por um dia', tema da boyband.