"Estou neste momento internado, no dia 15 pós-transplante e no 28.º dia de internamento. O transplante em si correu bastante bem, fiz uma ligeira febre no dia a seguir, mas não quer dizer que tenha sido forçosamente por causa do transplante. Posso simplesmente ter apanhado uma pequena bactéria", explicou, acrescentando que agora, na fase do internamento, resta esperar. E as notícias têm sido boas por parte dos médicos.