Em declarações após um encontro com uma delegação do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) destacou que os problemas que o país enfrenta "têm incidência transversal, mas têm incidência particular na mulher, com um papel muito destacado no que diz respeito à mulher trabalhadora, desde logo nos seus salários, nas suas condições de trabalho, na dupla jornada que muitas vezes têm de desenvolver."