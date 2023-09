É, em regra, à empresa que se exige a apresentação de um plano de carreira capaz de orientar a progressão dos seus trabalhadores. Contudo, é um trabalho que deve partir do próprio profissional, logo quando pondera a candidatura a um emprego ou, pelo menos, quando entra numa nova empresa. E porquê? Porque ele melhor do que ninguém sabe onde gostaria de chegar e conhece as suas ambições.