Agora, esta decisão do tribunal italiano originou uma revolta nas redes socais. Tanto no Instagram como no Twitter e TikTok, a hashtag #10secondi (10 segundos) tornou-se viral - e milhares de jovens gravaram vídeos a olhar para a câmara e a tocar nas partes íntimas durante 10 segundos, em protesto contra a decisão dos juízes.