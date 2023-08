A questão do uso da 'abaya', que não é um símbolo religioso muçulmano segundo o Conselho Francês para o Culto Muçulmano (CFCM), já tinha sido objeto de uma circular do Ministério da Educação em novembro último. Nessa circular, as 'abayas' são consideradas - assim como as bandanas e as saias longas, também citadas - como trajes que podem ser proibidos se forem "usados de forma a manifestar ostensivamente uma filiação religiosa".