" I am Ruth foi feito para pais e filhos, para famílias que se sentem reféns dos perigos do mundo da Internet, para pais que desejam comunicar com os seus filhos adolescentes, mas não conseguem. E para os jovens viciados nas redes sociais e nas suas facetas mais obscuras: a vossa vida não tem de ser assim" , referiu no seu discurso de vitória nos BAFTA.