Polémica voltou. Localidade italiana vai proibir 'burkini' nas praias às mulheres muçulmanas

Cisint, que é membro do partido do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, conhecido pelas suas posições anti-imigração, ‘recuperou’ esta ideia, que já lançara em julho, depois de, no passado domingo, na praia de Lido Pedocin – próxima de Monfalcone e conhecida por ser a única na Europa com áreas separadas para homens e mulheres, separadas por um muro -, ter estalado uma discussão entre banhistas locais e mulheres muçulmanas que pretendiam banhar-se vestidas, levando à intervenção da segurança , que 'convidou' as banhistas com o corpo tapado a abandonar a praia.