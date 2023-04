A tripulação estará em missão cerca de 10 dias, para a qual sairão do Complexo de Lançamento 39B no Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, no foguetão Space Launch System. De lá sairá a cápsula Órion, estreada por humanos nesta missão , que sucede os testes sem tripulação feitos na Artemis I (que descolou depois de três tentativas, em novembro, e regressou em dezembro sem danos), missão que viabiliza que os humanos possam agora embarcar nesta aventura