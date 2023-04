Também o projeto-lei dos bloquistas que pretendia o reforço da garantia de exercício do direito à autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e do direito à proteção das características sexuais no âmbito escolar foi aprovado.





Os grupos parlamentares do PS, PCP, BE, PAN e Livre manifestaram-se a favor, enquanto o PSD e o Chega votaram contra. A Iniciativa Liberal e os deputados socialistas Marcos Perestrelo e Sérgio Sousa Pintos abstiveram-se.