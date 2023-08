No quarto dia da Jornada Mundial da Juventude, o Papa presidiu a uma Via Sacra cujas 14 estações foram dedicadas aos problemas dos jovens e, no discurso, deu lugar ao improviso e retirou algumas partes, para que o palco fosse ocupado pela voz dos mais novos. Os abusos sexuais no seio da Igreja, contudo, continuaram fora do discurso.