Depois, há o risco para os mercados laborais, com milhares de empregos postos em causa por sistemas de automação que ficam mais baratos. Com o possível aumento do desemprego crescerá a precariedade e a instabilidade social. Mais: as máquinas poderão tornar-se mais inteligentes do que os humanos, já que aprendem de forma inesperada e muitas vezes incontrolável.