Portugal vai lançar, já este ano, “um novo Cartão de Cidadão, com um 'design' muito apelativo e que estará, em termos de segurança e de qualidade, no pelotão da frente” . No que diz respeito ao ponto da segurança, esta será reforçada em duas frentes: tanto “para o próprio cidadão” como “para a preservação de dados”.