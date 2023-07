"Está criado o Passe Ferroviário Nacional ", disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Infraestruturas, precisando que, uma vez garantidas as questões técnicas e legais necessárias, o passe "é válido em qualquer comboio regional, independentemente da origem, do destino e do horário" . O novo título pode ser carregado mensalmente, como qualquer outro passe.