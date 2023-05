O documento assinala que "em face da importância do número e alcance das ligações intermunicipais de contiguidade prevista para a AMP no Programa Portugal Ciclável 2030, é de esperar um decisivo impulso na aposta neste meio de transporte", e "caberá aos municípios saber complementar essas oportunidades com redes intraurbanas associadas e que, simultaneamente, as integrem".