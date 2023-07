"O país ficará com uma rede de estabelecimentos de educação completamente reabilitados e isso virá por financiamento já do PRR, com 450 milhões de euros, ainda de algumas verbas do Portugal 2020 nesta fase de transição, 100 milhões de euros do Portugal 2030 e o restante através de empréstimos que o Governo encontrará junto do Banco Europeu de Investimento", acrescentou.