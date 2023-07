Em agosto de 2022, as mulheres foram excecionalmente autorizadas a assistir ao jogo entre o Esteghlal, que na altura era treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, e o Mes Kerman, assim como em março de 2023, quando a seleção iraniana defrontou a Rússia, num desafio particular, disputado no estádio Azadi, em Teerão.