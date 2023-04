A apresentação é mais simples do que aquela que levou a cantora à vitória no Festival da Canção, dizendo adeus ao conhecido sofá, embora mantenha alguns dos seus pontos essenciais, como os quatro dançarinos, que de acordo com a Eurovisão trazem "alguns movimentos de samba". "O ambiente da iluminação e dos figurinos é VERMELHO - O vestido de Mimicat é inteiramente feito de plumas vermelhas", explica o mesmo live blog.