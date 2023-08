“É com enorme alegria que recebemos este título, que nos volta a destacar como ‘A Livraria Mais Bonita do Mundo’ e também por termos sido a única livraria portuguesa a participar na votação . A Livraria Lello continua a assumir com orgulho o facto de ser embaixadora do Porto e Norte, e de Portugal", disse Aurora Pedro Pinto, administradora da Lello, citada pela SIC Notícias