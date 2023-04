A análise, denominada "Upgrading Europe's Air", é da responsabilidade do "Centre for Research on Energy and Clean Air" (Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo, CREA, uma organização independente registada na Finlândia) e foi divulgada pelo Gabinete Europeu do Ambiente (EEB, na sigla original), uma rede de mais de 180 organizações ligadas ao ambiente.