A entrega da declaração do IRS arranca este sábado , com o início do mês de abril. Esta sexta-feira, dia 31 de março, ainda pode consultar o valor das deduções e já não lhe resta muito tempo para reclamar da omissão de faturas ou dos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativamente a despesas gerais familiares ou das faturas com direito à dedução do IVA.