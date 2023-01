"No ano passado, Rocky correu assustado com o fogo de artifício e nós encontrámo-lo sete dias depois, muito magro. Hoje, primeiro de janeiro de 2023, tivemos de fechá-lo na casa de banho com a música a tocar no máximo, entretendo-o para que não ouvisse o fogo de artifício", escreveu Ibon Pérez no Twitter - um tweet que se tornou viral, com milhões de visualizações.