Os juízes de um tribunal distrital no Chipre concluíram que não havia provas suficientes que comprovassem que David Hunter tinha assassinado a mulher premeditadamente, avança o jornal "The Guardian". No entanto, decidiram que o britânico cometeu homicídio culposo , uma acusação mais leve - os advogados esperam que sirva para que fique livre da prisão quando for anunciada a sentença, a 27 de julho.