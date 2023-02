Antes da vitória de Whitney Houston em 1994, o prémio só tinha ficado nas mãos de mais três artistas negras - Natalie Cole ganhou a categoria com “Unforgettable” em 1992, Tina Turner em 1985, com “Whats Love Got To Do With It”, e Roberta Flack com “Killing Me Softly”, em 1973 - que fez história nesse ano e no seguinte, ao vencer o prémio em dois anos consecutivos, sublinha o site de notícias ThatGrapeJuice.