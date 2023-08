As girafas reticuladas são uma espécie de girafa com manchas castanhas e cor-de-laranja. São nativas de África e em 2018 foram listadas como estando em risco, de acordo com União Internacional para a Conservação da Natureza. O zoológico tem esperança que as notícias em torno do nascimento desta girafa contribuam para aumentar a atenção dada aos desafios que esta espécie enfrenta na natureza.