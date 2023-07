Huzaifah inscreveu-se numa disciplina sobre aquacultura. Ficou fascinado com as aulas do professor sobre criação de peixe-gato e ficou convencido que a aquacultura se tornaria o futuro da comida - e, mais importante, a sua única solução para escapar à miséria. Foi assim que decidiu arrendar um lago para criar uma cultura de peixe-gatos. Três anos depois, em 2012, já estava a operar 76 lagoas.