No Pavilhão 2, jogavam-se walking football, blind football e boccia, num exercício promovido pela Fundação Benfica para que os peregrinos contactassem com as dificuldades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Uns 500 metros abaixo, o torneio de futebol animava as claques, enquanto em Carcavelos o espaço era dado ao voleibol.