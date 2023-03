O resultado do filme é um retrato íntimo de 90 minutos sobre os últimos anos de vida de Marieke Vervoort, onde se mostram momentos de alegria - salto de bungee jumping em cadeira de rodas, corridas de Lamborghini e momentos de brincadeira com amigos - como também momentos de sofrimento - a atleta inconsciente no sofá e os pais preocupados em ajudar ou mesmo no hospital, ligada a máquinas.