Como o Festival coincide com o Dia internacional do Doente, e para assinalar a data, a autarquia "lançou o desafio a dois restaurantes aderentes para a apresentação de uma proposta gastronómica mais indicada para pessoas com necessidades de uma alimentação cuidada". Desta forma, acrescenta, estará disponível uma opção confecionada "com reduzido teor de gordura e de sal".