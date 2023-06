Uma sesta por dia não sabe o bem que lhe fazia: estudo indica que pode ajudar a atrasar o envelhecimento do cérebro

Segundo a BBC News, a equipa de investigadores usou dados de cerca de 35 mil pessoas que participaram no projeto Biobank do Reino Unido, com idades entre os 40 e os 69 anos , de modo a verificar se variações genéticas associadas a quem tem propensão a fazer sestas também estão ligadas ao volume cerebral, cognição e outros aspetos da saúde do cérebro.