"Em Portugal distribui-se ampla e maioritariamente no interior do país e a sul do Tejo, sendo que no litoral, do Mondego para cima, é escasso e apresenta populações pontuais e dispersas", acrescenta o especialista. Afirma ainda que se contam "pelos dedos da mão" os registos no litoral norte e que esta descoberta se segue a "quatro anos de ausência".