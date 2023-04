D’ZRT e Simão Correia, jovem com leucemia, cantam juntos em campanha pela APCL

A consignação de 0,5% do IRS não representa qualquer custo ou perda de benefício fiscal para o contribuinte. Ao preencher a declaração anual de IRS Modelo 3, no Quadro 11, basta fazer uma cruz no Campo 1101 e colocar o NIPC (número de identificação de pessoa coletiva) da APCL no espaço à frente: 505 945 401. É ainda possível prescindir do benefício de 15% do IVA suportado no abate à coleta do IRS, doando o Estado esse valor à Associação Portuguesa Contra a Leucemia