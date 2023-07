"Habitualmente, o tecido que sai do sítio onde pertence acaba por se alojar, em 90% dos casos, na pélvis, implantando-se em órgãos aí localizados, nomeadamente na trompa, no ovário, no útero. Também pode implantar-se noutros órgãos próximos, como a bexiga e o intestino, ou em locais mesmo à distância: no diafragma, no pulmão, no cérebro”, completam.