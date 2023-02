Exemplo de comida de conforto são as afamadas sopas, do caldo verde à de peixe, os “Filetes de pescada”, o “Polvo na caçarola” e o “Bacalhau à Laranjeira”. O “Arroz de vitela”, à quinta, e o “Cabritinho no forno”, ao sábado, brilham nas carnes. As sobremesas caseiras chegam num carrinho. Preço médio €20.