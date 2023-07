Embora a redução seja ligeira , em algumas regiões do país o calor deixa de se fazer sentir de forma tão forte. No Porto, por exemplo, a temperatura reduz dos 30ºC para os 26ºC, assim como Viana do Castelo. Lisboa passa dos 32ºC para os 29ºC, Évora dos 40ºC para os 37ºC e Sagres dos 29ºC para os 27ºC.