O separador “Vagas” é uma área com enorme potencial para quem procura emprego. Não só tem acesso a um enorme leque de vagas compatíveis com os critérios definidos que pode pesquisar, como pode criar “alertas de vagas” que o avisam sempre que há algo novo dentro do seu leque de escolhas. Além disso, quer as pesquisas quer os “alertas” são um processo silencioso, só visível para si.