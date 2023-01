Num cenário de abrandamento económico, as empresas estão focadas no controlo máximo de custos e em fazer o mesmo com menos recursos e menor investimento. Um candidato que consiga traduzir no currículo exemplos concretos de situações em que atingiu objetivos com recursos escassos será valorizado por qualquer empregador. Dê exemplos dos resultados obtidos nas funções por onde passou em cenários de crise